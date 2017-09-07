В Пермском крае предприятие устроило сразу две свалки около деревни
Прокуратура обязала руководство компании убрать производственные и бытовые отходы.
Прокуратура обязала руководство компании убрать производственные и бытовые отходы.
Предприятие из Куединского района устроило сразу две свалки около деревни
В прокуратуру Куединского района обратился житель Шагиртского сельского поселения. Он рассказал, что около деревни
По итогам проверки прокурор района обратился с иском в суд, чтобы обязать предприятие убрать свалки бытовых и производственных отходов. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.