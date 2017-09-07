В Пермском крае предприятие устроило сразу две свалки около деревни

Предприятие из Куединского района устроило сразу две свалки около деревни Удмурт-Шагирт. Прокуратура обязала руководство компании убрать производственные и бытовые отходы, которые находятся в опасной близости от населённого пункта.

В прокуратуру Куединского района обратился житель Шагиртского сельского поселения. Он рассказал, что около деревни Удмурт-Шагирт находятся сразу две стихийные свалки. Сотрудники ведомства выяснили, что отходы, которые обнаружены около населённого пункта, принадлежат местному предприятию «Перспектива».