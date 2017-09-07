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07:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае предприятие устроило сразу две свалки около деревни

Прокуратура обязала руководство компании убрать производственные и бытовые отходы.

Предприятие из Куединского района устроило сразу две свалки около деревни Удмурт-Шагирт. Прокуратура обязала руководство компании убрать производственные и бытовые отходы, которые находятся в опасной близости от населённого пункта.

В прокуратуру Куединского района обратился житель Шагиртского сельского поселения. Он рассказал, что около деревни Удмурт-Шагирт находятся сразу две стихийные свалки. Сотрудники ведомства выяснили, что отходы, которые обнаружены около населённого пункта, принадлежат местному предприятию «Перспектива».

По итогам проверки прокурор района обратился с иском в суд, чтобы обязать предприятие убрать свалки бытовых и производственных отходов. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.

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