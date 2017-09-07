Пьяный водитель устроил массовую аварию и драку на Большевистской в Новосибирске

Пьяный водитель устроил массовую аварию на Большевистской в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла примерно в 22 часа накануне вечером на перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова.

Автомобили Honda HR-V, Honda Civic и Hyundai Getz остановились для поворота, но в них сзади на большой скорости врезался автомобиль «Nissan X-Trail».

«Очевидцы утверждают, что водитель Ниссана сильно пьян и еле стоит на ногах. В разговоре с нашим аваркомом виновник ДТП не стал отрицать, что выпил и даже поинтересовался “И что такого?”», — говорится в сообщении группы.

По предварительной информации, пострадали два человека.

«После аварии, пока ожидали “Скорую помощь” и экипаж ГИБДД виновник аварии успел подраться с прохожим», — добавили в «Автоспасе».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.