Пьяный водитель устроил массовую аварию и драку на Большевистской в Новосибирске
Столкнулись четыре автомобиля, нетрезвый водитель поинтересовался у очевидцев, что такого в том, что он выпил за рулём.
Столкнулись четыре автомобиля, нетрезвый водитель поинтересовался у очевидцев, что такого в том, что он выпил за рулём.
Пьяный водитель устроил массовую аварию на Большевистской в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла примерно в 22 часа накануне вечером на перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова.
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«Очевидцы утверждают, что водитель Ниссана сильно пьян и еле стоит на ногах. В разговоре с нашим аваркомом виновник ДТП не стал отрицать, что выпил и даже поинтересовался “И что такого?”», — говорится в сообщении группы.
По предварительной информации, пострадали два человека.
«После аварии, пока ожидали “Скорую помощь” и экипаж ГИБДД виновник аварии успел подраться с прохожим», — добавили в «Автоспасе».
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.