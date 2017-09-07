Полицейский в Хабаровском крае спас тонущего ребёнка

В Хабаровском крае сотрудник правоохранительных органов спас ребёнка, который тонул в Амуре. Мальчик не мог выбраться из воды самостоятельно.

Водитель отдела МВД России по Николаевскому району Анатолий Касаткин готовил служебный катер к транспортировке, когда услышал детские крики. Присмотревшись, он увидел, что в воде, примерно в десяти метрах от берега, тонет мальчик.

Прапорщик полиции поспешил на помощь. А когда добрался до утопающего ребёнка, увидел, что он запутался рукой в верёвке, привязанной к плоту и не может выбраться из-под конструкции. Голова мальчика уже практически полностью скрылась под водой.

Мужчина помог девятилетнему жителю Николаевска-на-Амуре выпутаться, а затем вместе с ним доплыл до полузатопленной баржи, откуда их эвакуировали подоспевшие на катере коллеги Анатолия Касаткина. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому края, ребёнка вернули матери.