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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейский в Хабаровском крае спас тонущего ребёнка

Мальчик запутался в верёвке на самодельном плоту.

В Хабаровском крае сотрудник правоохранительных органов спас ребёнка, который тонул в Амуре. Мальчик не мог выбраться из воды самостоятельно.

Водитель отдела МВД России по Николаевскому району Анатолий Касаткин готовил служебный катер к транспортировке, когда услышал детские крики. Присмотревшись, он увидел, что в воде, примерно в десяти метрах от берега, тонет мальчик.

Прапорщик полиции поспешил на помощь. А когда добрался до утопающего ребёнка, увидел, что он запутался рукой в верёвке, привязанной к плоту и не может выбраться из-под конструкции. Голова мальчика уже практически полностью скрылась под водой.

Мужчина помог девятилетнему жителю Николаевска-на-Амуре выпутаться, а затем вместе с ним доплыл до полузатопленной баржи, откуда их эвакуировали подоспевшие на катере коллеги Анатолия Касаткина. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому края, ребёнка вернули матери.

Это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов случайно оказываются рядом с теми, кто нуждается в помощи. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в начале месяца полицейский спас младенца и его мать из рухнувшего барака. А в конце августа правоохранитель спас ребёнка из горящего дома. Он отогнул оконную решётку, которая мешала девочке выбраться, и помог ей спуститься на землю.

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