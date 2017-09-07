Полицейский в Хабаровском крае спас тонущего ребёнка
Мальчик запутался в верёвке на самодельном плоту.
Мальчик запутался в верёвке на самодельном плоту.
В Хабаровском крае сотрудник правоохранительных органов спас ребёнка, который тонул в Амуре. Мальчик не мог выбраться из воды самостоятельно.
Водитель отдела МВД России по Николаевскому району Анатолий Касаткин готовил служебный катер к транспортировке, когда услышал детские крики. Присмотревшись, он увидел, что в воде, примерно в десяти метрах от берега, тонет мальчик.
Прапорщик полиции поспешил на помощь. А когда добрался до утопающего ребёнка, увидел, что он запутался рукой в верёвке, привязанной к плоту и не может выбраться
Мужчина помог девятилетнему жителю
Это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов случайно оказываются рядом с теми, кто нуждается в помощи. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в начале месяца полицейский спас младенца и его мать из рухнувшего барака. А в конце августа правоохранитель спас ребёнка из горящего дома. Он отогнул оконную решётку, которая мешала девочке выбраться, и помог ей спуститься на землю.