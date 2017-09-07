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07:04 (мск), источник: Om1.ru

Утром в Омске после столкновения с иномаркой опрокинулась скорая помощь

На месте аварии у «Меги» работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Сегодня, 7 сентября, в Кировском округе столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, сообщение о ДТП поступило в 08:30. На месте работают пять спасателей и одна спецмашина.

В сообществе «ЧП Омск» очевидица добавляет, что скорая помощь опрокинулась возле ТЦ «Мега» после столкновения с автомобилем «Тойота Чайзер». Сейчас «скорая» лежит на боку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В управлении ГИБДД по Омской области Om1.ru пообещали в ближайшее время уточнить сведения об обстоятельствах аварии и о возможных пострадавших.

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