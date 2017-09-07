Утром в Омске после столкновения с иномаркой опрокинулась скорая помощь
На месте аварии у «Меги» работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
На месте аварии у «Меги» работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
Сегодня, 7 сентября, в Кировском округе столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, сообщение о ДТП поступило в 08:30. На месте работают пять спасателей и одна спецмашина.
В сообществе «ЧП Омск» очевидица добавляет, что скорая помощь опрокинулась возле ТЦ «Мега» после столкновения с автомобилем «Тойота Чайзер». Сейчас «скорая» лежит на боку.
В управлении ГИБДД по Омской области Om1.ru пообещали в ближайшее время уточнить сведения об обстоятельствах аварии и о возможных пострадавших.