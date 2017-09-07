Утром в Омске после столкновения с иномаркой опрокинулась скорая помощь

Сегодня, 7 сентября, в Кировском округе столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, сообщение о ДТП поступило в 08:30. На месте работают пять спасателей и одна спецмашина.

В сообществе «ЧП Омск» очевидица добавляет, что скорая помощь опрокинулась возле ТЦ «Мега» после столкновения с автомобилем «Тойота Чайзер». Сейчас «скорая» лежит на боку.

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