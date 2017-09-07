В Башкирии зарегистрировано 725 наездов на пешеходов

Каждый пятый погибший, это 63 человека, — пешеход, сообщает УГИБДД по РБ. Пешеходы остаются самой незащищенной категорией участников дорожного движения.

В ведомстве пояснили, что 276 наездов на пешеходов, в которых 48 человек погибли и 235 получили травмы, произошли по их собственной неосторожности. Инспекторы разработали памятку по безопасности и разместили ее на официальном сайте дорожной полиции.