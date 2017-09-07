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08:03 (мск), источник: СуперОмск

В Омске над магазином навис фонарный столб

На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Омской накренился фонарный столб.

В социальных сетях омичи обсуждают покосившийся фонарный столб. Бетонная конструкция нависла над магазином и автомобильной парковкой. Опасный столб был обнаружен на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Омской.

«Рядом стоят машины и ходят люди. Если он рухнет, будет беда», — отметил автор сообщения.

В комментариях омичи шутят, что покосившийся столб может стать достопримечательностью Омска, как Пизанская башня в Италии. Тогда с ним все начнут фотографироваться.

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