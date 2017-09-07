Уфимец лишился колеса, выехав на ремонтируемую дорогу

В башкирской столице полным ходом идет ремонт дорог. Водители, несмотря на предупреждения, так и норовят выехать на свежеположенный асфальт. А некоторые из-за своей торопливости и невнимательности попадают в весьма неприятные ситуации.

Один из водителей лишишлся колеса, прокатившись по обновленной проезжей части. Фото для наглядности он обнародовал в группе БашДТП.

<div id="vk_post_-48558367_1624133"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-48558367_1624133", -48558367, 1624133, 'g4ctBU3udlEORAM0uTutQc2JTKmB')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тут же нашлись «эксперты»:

— Дорожники, видимо, еще асфальт не положили, он по битуму прокатился.