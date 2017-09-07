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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец лишился колеса, выехав на ремонтируемую дорогу

Резина превратилась в месиво.

В башкирской столице полным ходом идет ремонт дорог. Водители, несмотря на предупреждения, так и норовят выехать на свежеположенный асфальт. А некоторые из-за своей торопливости и невнимательности попадают в весьма неприятные ситуации.

Один из водителей лишишлся колеса, прокатившись по обновленной проезжей части. Фото для наглядности он обнародовал в группе БашДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тут же нашлись «эксперты»:

— Дорожники, видимо, еще асфальт не положили, он по битуму прокатился.

Что бы там ни было, ему и другим водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах, а также заранее изучать информацию о местах, где планируется обновлять асфальтовое покрытие, чтобы не попасть в неприятную историю.

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