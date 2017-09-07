Уфимец лишился колеса, выехав на ремонтируемую дорогу
Резина превратилась в месиво.
Резина превратилась в месиво.
В башкирской столице полным ходом идет ремонт дорог. Водители, несмотря на предупреждения, так и норовят выехать на свежеположенный асфальт. А некоторые
Один из водителей лишишлся колеса, прокатившись по обновленной проезжей части. Фото для наглядности он обнародовал в группе БашДТП.
Тут же нашлись «эксперты»:
— Дорожники, видимо, еще асфальт не положили, он по битуму прокатился.
Что бы там ни было, ему и другим водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах, а также заранее изучать информацию о местах, где планируется обновлять асфальтовое покрытие, чтобы не попасть в неприятную историю.