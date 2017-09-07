В Красноярске разыскивают опасного преступника со скорпионом
Полицейские просят не пытаться задержать его самостоятельно.
Полицейские просят не пытаться задержать его самостоятельно.
В Красноярске за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Казанцев Геннадий Янисович.
Мужчине на вид 45−50 лет, среднего телосложения, рост около 170 см,
В одной из групп по поиску пропавших людей в социальной сети пользователи писали, что видели похожего мужчину в микрорайоне Энергетики на правобережье Красноярска.
Всех, кто видел преступника или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 2459275 (уголовный розыск МВД) или 89509966066 (волонтеры, круглосуточно).
В полиции напоминают, что если вы встретите человека, подходящего под описание, ни в коем случае не следует пытаться задержать его самостоятельно.