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07:07 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске разыскивают опасного преступника со скорпионом

Полицейские просят не пытаться задержать его самостоятельно.

В Красноярске за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Казанцев Геннадий Янисович.

Мужчине на вид 45−50 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, темно-русые волосы средней длины, лицо продолговатое, лоб прямой, глаза карие, подбородок слегка выступает. Особые приметы: на кисти руки татуировка в виде буквы «Г», на стопе ноги с внешней стороны изображение скорпиона.

В одной из групп по поиску пропавших людей в социальной сети пользователи писали, что видели похожего мужчину в микрорайоне Энергетики на правобережье Красноярска.

Всех, кто видел преступника или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 2459275 (уголовный розыск МВД) или 89509966066 (волонтеры, круглосуточно).

В полиции напоминают, что если вы встретите человека, подходящего под описание, ни в коем случае не следует пытаться задержать его самостоятельно.

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