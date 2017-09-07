Следователи проверят ачинскую больницу, где у пациента завелись черви
Проверка проводится по двум статьям УК РФ.
Проверка проводится по двум статьям УК РФ.
Следственный комитет организовал проверку Ачинской межрайонной больницы, где у пациента в ране завелись черви. Информация опубликована 6 сентября на официальном сайте ведомства.
Напомним, в середине августа 79-летнего мужчину положили в отделение терапии с сердечным заболеванием.
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Сейчас СК проводит проверку по двум статьям Уголовного кодекса — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность». Решение о возбуждении дела будет принято по итогам данной проверки.