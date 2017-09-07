Следователи проверят ачинскую больницу, где у пациента завелись черви

Следственный комитет организовал проверку Ачинской межрайонной больницы, где у пациента в ране завелись черви. Информация опубликована 6 сентября на официальном сайте ведомства.

Напомним, в середине августа 79-летнего мужчину положили в отделение терапии с сердечным заболеванием. Из-за этого у него на ногах образовались язвы. Спустя некоторое время состояние пенсионера стало ухудшаться, а родственники заметили в ранах колонию червей. Несмотря на осложнения, мужчину выписали из больницы и отправили домой.

Дочь пенсионера заявила телеканалу «Вести-Красноярск», что опарыши в ране завелись из-за халатности врачей и неправильного ухода за больным. На развитие личинок до червей требуется от одной до двух недель, поэтому слова медиков о регулярных перевязках вызвали у родственников сомнения.