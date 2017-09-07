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07:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Следователи проверят ачинскую больницу, где у пациента завелись черви

Проверка проводится по двум статьям УК РФ.

Следственный комитет организовал проверку Ачинской межрайонной больницы, где у пациента в ране завелись черви. Информация опубликована 6 сентября на официальном сайте ведомства.

Напомним, в середине августа 79-летнего мужчину положили в отделение терапии с сердечным заболеванием. Из-за этого у него на ногах образовались язвы. Спустя некоторое время состояние пенсионера стало ухудшаться, а родственники заметили в ранах колонию червей. Несмотря на осложнения, мужчину выписали из больницы и отправили домой.

Дочь пенсионера заявила телеканалу «Вести-Красноярск», что опарыши в ране завелись из-за халатности врачей и неправильного ухода за больным. На развитие личинок до червей требуется от одной до двух недель, поэтому слова медиков о регулярных перевязках вызвали у родственников сомнения.

Сейчас СК проводит проверку по двум статьям Уголовного кодекса — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность». Решение о возбуждении дела будет принято по итогам данной проверки.

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