В полиции раскрыли подробности жуткого ДТП на 22 Партсъезда
31-летний водитель «шестерки» был пьян.
31-летний водитель «шестерки» был пьян.
По данным омской Госавтоинспекции, в 1:15 ночи на четверг, 7 сентября, пьяный водитель ВАЗ-2106 двигался по ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Зеленая. В районе дома 49/2 он лоб в лоб врезался в большегруз «МАН». За рулем фуры в это время находился 53-летний водитель, однако машина не двигалась.
В результате аварии «шестерка» оказалась практически раздавлена. Водителю и его 28-летней пассажирке понадобилась помощь врачей. При этом, как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на очевидцев, у девушки оказалась изувечена половина лица.
По факту ДТП проводится проверка.