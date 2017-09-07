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07:28 (мск), источник: СуперОмск

В полиции раскрыли подробности жуткого ДТП на 22 Партсъезда

31-летний водитель «шестерки» был пьян.

По данным омской Госавтоинспекции, в 1:15 ночи на четверг, 7 сентября, пьяный водитель ВАЗ-2106 двигался по ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Зеленая. В районе дома 49/2 он лоб в лоб врезался в большегруз «МАН». За рулем фуры в это время находился 53-летний водитель, однако машина не двигалась.

В результате аварии «шестерка» оказалась практически раздавлена. Водителю и его 28-летней пассажирке понадобилась помощь врачей. При этом, как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на очевидцев, у девушки оказалась изувечена половина лица.

По факту ДТП проводится проверка.

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