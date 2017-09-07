В полиции раскрыли подробности жуткого ДТП на 22 Партсъезда

По данным омской Госавтоинспекции, в 1:15 ночи на четверг, 7 сентября, пьяный водитель ВАЗ-2106 двигался по ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Зеленая. В районе дома 49/2 он лоб в лоб врезался в большегруз «МАН». За рулем фуры в это время находился 53-летний водитель, однако машина не двигалась.