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08:45 (мск), источник: УралПолит.ру

Черный лесоруб из Красноуфимска предстанет перед судом за уничтожение хвойных деревьев на полмиллиона

КРАСНОУФИМСК, 7 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов Красноуфимска завершили расследование уголовного дела в отношении черного лесоруба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратился представитель Красноуфимского лесничества с заявлением об обнаружении вырубки леса, совершенной в особо крупном размере. В ходе проведенного расследования удалось установить подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Ачитского района. Выяснилось, что 50 кубометров леса вырубили еще в прошлом году. Причиненный ущерб составил более полумиллиона рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас переданы в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы и крупным штрафом до 500 тыс рублей.

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