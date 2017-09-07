Черный лесоруб из Красноуфимска предстанет перед судом за уничтожение хвойных деревьев на полмиллиона

В полицию обратился представитель Красноуфимского лесничества с заявлением об обнаружении вырубки леса, совершенной в особо крупном размере. В ходе проведенного расследования удалось установить подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Ачитского района. Выяснилось, что 50 кубометров леса вырубили еще в прошлом году. Причиненный ущерб составил более полумиллиона рублей.