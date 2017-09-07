В Новосибирске пожарные отстояли три дома на улице Сухарной, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в ведомство в 2 часа ночи 7 сентября. На улице Сухарной горели три строения на общей площади 2 000 квадратных метров. Огонь потенциально мог перекинуться на соседние дома, из которых оперативно эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей.

«Дома располагались вплотную друг к другу. Всё деревянное и сухое, поэтому быстро схватилось огнем. Пожарные отработали грамотно и слаженно: не допустили переход огня на соседние дома, откуда незамедлительно были эвакуированы люди, оперативно охладили постройки водой и выставили на их защиту пожарные стволы. Более 20 огнеборцев и 5 единиц техники работали на ликвидации крупного пожара», — рассказал начальник пожарно-спасательной части № 5 по охране Заельцовского района Новосибирска, капитан внутренней службы Ривгат Кабиров.

Через полчаса пожар был локализован, полностью тушение было завершено под утро.

«Осложняла работу пожарных угроза падения линии электропередач, которая проходила непосредственно над зоной пожара», — рассказали в МЧС.