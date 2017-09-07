В Новосибирске пожарные отстояли три дома на улице Сухарной
Во время тушения возгорания из горящих домов были эвакуированы 7 человек, в том число двое детей, рассказали в МЧС.
Во время тушения возгорания из горящих домов были эвакуированы 7 человек, в том число двое детей, рассказали в МЧС.
В Новосибирске пожарные отстояли три дома на улице Сухарной, об этом сообщает
Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в ведомство в 2 часа ночи 7 сентября. На улице Сухарной горели три строения на общей площади 2 000 квадратных метров. Огонь потенциально мог перекинуться на соседние дома, из которых оперативно эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей.
«Дома располагались вплотную друг к другу. Всё деревянное и сухое, поэтому быстро схватилось огнем. Пожарные отработали грамотно и слаженно: не допустили переход огня на соседние дома, откуда незамедлительно были эвакуированы люди, оперативно охладили постройки водой и выставили на их защиту пожарные стволы. Более 20 огнеборцев и 5 единиц техники работали на ликвидации крупного пожара», — рассказал начальник
Через полчаса пожар был локализован, полностью тушение было завершено под утро.
«Осложняла работу пожарных угроза падения линии электропередач, которая проходила непосредственно над зоной пожара», — рассказали в МЧС.
Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.