Убийцу школьницы в Парковом отправили в психбольницу
Поссорившись с девушкой на улице, парень выхватил нож и нанес не менее 30 ранений.
Поссорившись с девушкой на улице, парень выхватил нож и нанес не менее 30 ранений.
Молодой человек, зарезавший 16-летнюю школьницу в микрорайоне Парковый (Челябинск), отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 24-летнего мужчины вынес Курчатовский районный суд.
В октябре 2016 года молодой человек вызвался провожать 16-летнюю девушку, гостившую в малознакомой компании. Поссорившись с ней на улице, он выхватил нож и нанес не менее 30 ранений. Потерпевшая скончалась на месте. Ее труп убийца спрятал в лесопосадках в районе улица Лобырина и скрылся. Девушку искали более недели.
Во время следствия вскрылось еще одно преступление. Установлено, что молодой человек 9 сентября 2014 совершил покушение на убийство малознакомого нетрезвого гражданина — ему были нанесены не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов, причинен тяжкий вред здоровью.