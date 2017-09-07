Убийцу школьницы в Парковом отправили в психбольницу

В октябре 2016 года молодой человек вызвался провожать 16-летнюю девушку, гостившую в малознакомой компании. Поссорившись с ней на улице, он выхватил нож и нанес не менее 30 ранений. Потерпевшая скончалась на месте. Ее труп убийца спрятал в лесопосадках в районе улица Лобырина и скрылся. Девушку искали более недели.