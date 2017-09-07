Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: херсонские школьники отказались учиться на украинском языке
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
11Солнечное затмение над США
07:44 (мск), источник: dostup1.ru

Убийцу школьницы в Парковом отправили в психбольницу

Поссорившись с девушкой на улице, парень выхватил нож и нанес не менее 30 ранений.

Молодой человек, зарезавший 16-летнюю школьницу в микрорайоне Парковый (Челябинск), отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 24-летнего мужчины вынес Курчатовский районный суд.

В октябре 2016 года молодой человек вызвался провожать 16-летнюю девушку, гостившую в малознакомой компании. Поссорившись с ней на улице, он выхватил нож и нанес не менее 30 ранений. Потерпевшая скончалась на месте. Ее труп убийца спрятал в лесопосадках в районе улица Лобырина и скрылся. Девушку искали более недели.

Во время следствия вскрылось еще одно преступление. Установлено, что молодой человек 9 сентября 2014 совершил покушение на убийство малознакомого нетрезвого гражданина — ему были нанесены не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов, причинен тяжкий вред здоровью.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Движение троллейбусов в центре Челябинска закрыто до утра 9 сентября
Астрономы Земли сообщили о крупнейшем за 12 лет взрыве на Солнце
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь