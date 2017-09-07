В Перми ищут пропавшего школьника, страдающего диабетом

Источник: Вести - Пермь

В Перми и Пермском районе третий день ищут 17-летнего подростка, пропавшего по пути из дома в школу. Ситуация осложняется тем, что он серьезно болен и нуждается в инъекциях инсулина. Под конец дня стражам порядка удалось запилинговать его сотовый телефон, и круг поисков сузился. Но пока парня не нашли.

Инсулин для пропавшего Алексея Анциферова сейчас главная проблема. На связь подросток не выходил уже три дня, для диабетиков это серьезный срок, если не принимать лекарство регулярно, могут наступить самые непредсказуемые последствия.

Хоть следователи и поставили задачу сотрудникам полиции, волонтерам расклеивать ориентировки на пропавшего подростка в Орджоникидзевском районе — микрорайон Гайва, ПДК и Кислотные дачи, но листовки появились уже далеко за его пределами.

По информации волонтеров, подросток мог звонить из деревни Глушата, которая расположена на границе с Орджоникидзевским районом. Сейчас там работают оперативники и те, кто помогает семье. Сюда же приехали кинологи с собакой.

За минувшие сутки в поисках 17-летнего Алексея Анциферова участвовало больше 50 человек — это волонтеры проекта «Поиск пропавших детей». Вчера они прочесывали дачные участки и лесной массив микрорайона Гайва и Кислотные дачи. К ним присоединились и одноклассники.

Последний раз Алексей написал своей девушке в соцсетях, что собирается уйти от всех. Родители рассказали, что сын был влюблен в одноклассницу. А несколько недель назад, когда чинил ей ноутбук, увидел переписку девушки с каким-то другим мальчиком и очень переживал из-за этого.

Поиски будут продолжаться. Всех кто, хочет присоседиться к ним, ждут волонтеры, связаться с ними можно в социальных сетях.