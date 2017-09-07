В Перми «Газель» сбила 82-летнюю женщину во дворе дома

В Перми в ДТП пострадала 82-летняя женщина. 6 сентября около 14 часов в Мотовилихинском районе автомобиль ГАЗ-3302 сбил пешехода.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, во дворе дома 51/а по улице Крупской 44-летний водитель «Газели» двигался задним ходом к месту разгрузки. Мужчина не убедился в безопасности своего манёвра и сбил пешехода. С травмами головы и тела 82-летнюю пострадавшую увезли в больницу.