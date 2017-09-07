Экс-прокурора Прикамья задержали в Египте

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», уголовное дело в отношении Кондалова было возбуждено в марте. Ему вменяют превышение полномочий. По версии следствия, Кондалов преступил закон при утверждении свидетельств о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) нескольких промышленных предприятий. В документы были внесены ложные сведения о более низком классе опасности объектов. Это сократило расходы на их содержание, а бюджет недосчитался порядка 100 миллионов рублей экологических платежей. Вместе с тем были созданы предпосылки для возникновения ЧС.