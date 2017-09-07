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08:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-прокурора Прикамья задержали в Египте

И этапировали в Москву.

Источник: УралИнформБюро

Экс-прокурора Прикамья, бывшего главу Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова в ночь на 6 сентября 2017 года задержали в Египте.

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В настоящее время он находится в московском СИЗО Лефортово, пишет «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», уголовное дело в отношении Кондалова было возбуждено в марте. Ему вменяют превышение полномочий. По версии следствия, Кондалов преступил закон при утверждении свидетельств о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) нескольких промышленных предприятий. В документы были внесены ложные сведения о более низком классе опасности объектов. Это сократило расходы на их содержание, а бюджет недосчитался порядка 100 миллионов рублей экологических платежей. Вместе с тем были созданы предпосылки для возникновения ЧС.

Александр Кондалов возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора с 2009 года. До этого на протяжении девяти лет руководил прокуратурой Пермского края.

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