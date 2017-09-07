Видео: Найденный в Челнах артиллерийский снаряд взорвали за городом
Снаряд доставили на пустырь в сопровождении пожарных и сотрудников ГИБДД и утилизировали.
Снаряд доставили на пустырь в сопровождении пожарных и сотрудников ГИБДД и утилизировали.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Появилось видео момента утилизации найденного в Набережных Челнах артиллерийского снаряда, его распространила
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне рабочие, которые при помощи экскаватора выкорчевывали кусты и деревья на территории базы «УТЭП» в промзоне Набережных Челнов, обнаружили на глубине 40 см артиллерийский снаряд.
На место выехали экипажи всех экстренных служб города. Сотрудники
76-миллиметровый снаряд взорвали за пределами города на пустыре напротив ТЭЦ в 50 метрах от дороги.