Видео: Найденный в Челнах артиллерийский снаряд взорвали за городом

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Появилось видео момента утилизации найденного в Набережных Челнах артиллерийского снаряда, его распространила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне рабочие, которые при помощи экскаватора выкорчевывали кусты и деревья на территории базы «УТЭП» в промзоне Набережных Челнов, обнаружили на глубине 40 см артиллерийский снаряд.

На место выехали экипажи всех экстренных служб города. Сотрудники пожарно-спасательной части № 56 эвакуировали 30 работников базы, а затем доставили снаряд на микроавтобусе в специальном ящике с песком в сопровождении экипажа ГИБДД на место утилизации.