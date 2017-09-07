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08:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подростки похитили 13 породистых голубей

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В отдел МВД России по Белорецкому району обратился пенсионер из села Ломовка с заявлением о пропаже 13 породистых птиц из своей голубятни.

В этот же день крылатые питомцы сами прилетели домой. Выяснилось, что голубей похитили трое несовершеннолетних местных жителей. Поздним вечером они залезли в огород, открыли голубятню и в два захода унесли птиц. На следующий день, увидев стражей порядка, подростки испугались и выпустили похищенную стаю голубей. Друзья признались, что им захотелось пополнить коллекцию своих птиц.

За проступок школьникам придется ответить по всей строгости закона, сообщили в МВД по РБ. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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