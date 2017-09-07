В Башкирии подростки похитили 13 породистых голубей
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В отдел МВД России по Белорецкому району обратился пенсионер из села Ломовка с заявлением о пропаже 13 породистых птиц из своей голубятни.
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В отдел МВД России по Белорецкому району обратился пенсионер из села Ломовка с заявлением о пропаже 13 породистых птиц из своей голубятни.
В этот же день крылатые питомцы сами прилетели домой. Выяснилось, что голубей похитили трое несовершеннолетних местных жителей. Поздним вечером они залезли в огород, открыли голубятню и в два захода унесли птиц. На следующий день, увидев стражей порядка, подростки испугались и выпустили похищенную стаю голубей. Друзья признались, что им захотелось пополнить коллекцию своих птиц.
За проступок школьникам придется ответить по всей строгости закона, сообщили в МВД по РБ. В отношении них возбуждено уголовное дело.