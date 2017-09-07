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09:31 (мск), источник: Volga News

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали лабораторию по производству амфетамина

В Самаре сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в организации лаборатории по производству амфетамина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители получили информацию, что данный гражданин может быть причастен к незаконному изготовлению наркотических веществ. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что мужчина арендовал квартиру в одном из домов в пос. Мехзавод, где занимался производством амфетамина.

При проведении обыска в помещении полицейские обнаружили и изъяли оборудование и прекурсоры для изготовления наркотического вещества амфетамин, а также сам наркотик массой более 80 гр, готовый к употреблению.

Свою вину по предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение и изготовление наркотических средств» мужчина признал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению других преступлений.

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