В Самаре сотрудники полиции ликвидировали лабораторию по производству амфетамина

Правоохранители получили информацию, что данный гражданин может быть причастен к незаконному изготовлению наркотических веществ. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что мужчина арендовал квартиру в одном из домов в пос. Мехзавод, где занимался производством амфетамина.

При проведении обыска в помещении полицейские обнаружили и изъяли оборудование и прекурсоры для изготовления наркотического вещества амфетамин, а также сам наркотик массой более 80 гр, готовый к употреблению.