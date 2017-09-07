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08:41 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске вынесли приговор мигранту, укравшему больше двух миллионов

Крупной суммой денег вор поживился в сейфе цветочного салона.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице суд вынес приговор по уголовному делу о краже более двух миллионов рублей из цветочного салона. Мигранта признали виновным и отправили в колонию на полтора года. Оказалось, что вору помогал совершить кражу сотрудник предприятия.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», владелец сети цветочных магазинов пошёл в полицию и рассказал, что кто-то проник в одно из помещений и украл из сейфа всю выручку — 2 миллиона 150 тысяч рублей. На место прибыли правоохранители и выяснили, что злоумышленник обесточил здание, прежде чем туда проникнуть. Он прошёл в кабинет для руководящего персонала и при помощи лома вскрыл сейф, где хранилась крупная сумма денег. Покидая салон, парень забрал с собой один из системных блоков с видеозаписями камер наблюдения.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители завели на злоумышленника уголовное дело по статье «Кража». То, что 21-летний молодой человек так много знал о внутреннем устройстве офиса и системе видеослежения, натолкнуло полицейских на мысль, что ему помогал кто-то из бывших или нынешних работников салона. В ходе расследования эта версия подтвердилась.

У мужчины нет постоянного адреса проживания и регистрации на территории России. До марта нынешнего года он трудился в цветочном магазине разнорабочим. На похищенные деньги гастарбайтер купил престижную иномарку, несколько дорогих мобильников, а остаток суммы потратил на развлечения. Правоохранители изъяли автомобиль и гаджеты, наложив на них арест.

Вынесения приговора мигрант дожидался под стражей. Свою вину он признал в полном объёме. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.

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