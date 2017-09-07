В Хабаровске вынесли приговор мигранту, укравшему больше двух миллионов

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице суд вынес приговор по уголовному делу о краже более двух миллионов рублей из цветочного салона. Мигранта признали виновным и отправили в колонию на полтора года. Оказалось, что вору помогал совершить кражу сотрудник предприятия.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», владелец сети цветочных магазинов пошёл в полицию и рассказал, что кто-то проник в одно из помещений и украл из сейфа всю выручку — 2 миллиона 150 тысяч рублей. На место прибыли правоохранители и выяснили, что злоумышленник обесточил здание, прежде чем туда проникнуть. Он прошёл в кабинет для руководящего персонала и при помощи лома вскрыл сейф, где хранилась крупная сумма денег. Покидая салон, парень забрал с собой один из системных блоков с видеозаписями камер наблюдения.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители завели на злоумышленника уголовное дело по статье «Кража». То, что 21-летний молодой человек так много знал о внутреннем устройстве офиса и системе видеослежения, натолкнуло полицейских на мысль, что ему помогал кто-то из бывших или нынешних работников салона. В ходе расследования эта версия подтвердилась.

У мужчины нет постоянного адреса проживания и регистрации на территории России. До марта нынешнего года он трудился в цветочном магазине разнорабочим. На похищенные деньги гастарбайтер купил престижную иномарку, несколько дорогих мобильников, а остаток суммы потратил на развлечения. Правоохранители изъяли автомобиль и гаджеты, наложив на них арест.