В Хабаровске вынесли приговор мигранту, укравшему больше двух миллионов
Крупной суммой денег вор поживился в сейфе цветочного салона.
Крупной суммой денег вор поживился в сейфе цветочного салона.
В дальневосточной столице суд вынес приговор по уголовному делу о краже более двух миллионов рублей из цветочного салона. Мигранта признали виновным и отправили в колонию на полтора года. Оказалось, что вору помогал совершить кражу сотрудник предприятия.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», владелец сети цветочных магазинов пошёл в полицию и рассказал, что
По информации
У мужчины нет постоянного адреса проживания и регистрации на территории России. До марта нынешнего года он трудился в цветочном магазине разнорабочим. На похищенные деньги гастарбайтер купил престижную иномарку, несколько дорогих мобильников, а остаток суммы потратил на развлечения. Правоохранители изъяли автомобиль и гаджеты, наложив на них арест.
Вынесения приговора мигрант дожидался под стражей. Свою вину он признал в полном объёме. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.