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08:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Юная жительница Урала подрабатывала продажей несуществующих щенков

СЕРОВ, 7 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Серове на скамье подсудимых окажется 20-летняя девушка, которая зарабатывала деньги на продаже несуществующих собак.

В июле 2017 года сразу в несколько отделений полиции в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Пензе и Югре начали поступать сообщения о мошеннице из Серова, которая с середины августа по конец ноября 2016 года выставляла на продажу в Сети породистых мопсов, бультерьера и лабрадора.

Как выяснили стражи порядка, девушка размещала в Сети объявления о продаже щенков, после чего в переписке с потенциальными покупателями высылала фотографии и видеоролики с животными. Согласившись на покупку выбранного четвероногого друга, покупатели отправляли заводчице от трех до восьми тысяч рублей. Однако после этого ни одному из покупателей не удалось получить понравившегося породистого щенка, потому что сразу после перевода денег продавец оказывалась «вне зоны действия сети».

Следователи установили, что к мошенничеству причастна 20-летняя жительница Серова, которая была уверена, что обманутые покупатели не станут обращаться в полицию. Ранее девушка не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Как оказалось, она живет с родителями и имеет двух собак разных пород, однако к их разведению не имеет никакого отношения. В социальных сетях злоумышленница состоит в нескольких сообществах, посвященных разводчикам собак, где, в том числе, обсуждаются и мошенники, обманувшие потенциальных покупателей.

«Для осуществления корыстного плана она создавала в социальных сетях страницы от имени заводчицы породистых собак и ждала откликов потенциальных покупателей. Параллельно откликалась на объявления пользователей сети, желающих приобрести собаку той или иной породы. Заинтересовавшимся клиентам она отправляла снимки интересующих собак, которые находила в открытом доступе в сети. Затем просто пропадала после получения предоплаты. Обмануть подозреваемой удалось четырех человек, получив от них предоплату на сумму в 18 тысяч рублей», — рассказала УралПолит.Ru следователь следственного отдела МО МВД России «Серовский» майор юстиции Евгения Антонова.

Как установили полицейские, это не первый мошеннический опыт девушки. В сентябре 2016 года она во время прогулки с питомцами потеряла подаренный мамой мобильный телефон и, чтобы не быть уличенной, сообщила правоохранителям о краже.

Так появилась история о двух неизвестных мужчинах, похитивших у нее смартфон на автобусной остановке. Девушка даже придумала образы злоумышленников, указав подробно их приметы. Введенные в заблуждение стражи порядка отрабатывали данную информацию и занимались расследованием преступления. Однако, в январе 2017 года телефон был обнаружен у девочки, которая нашла его в том месте, где он был потерян заявительницей. За ложный донос о совершении преступления в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Все 5 уголовных дел объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

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