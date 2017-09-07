Интернет-мошенник, обманувший 40 человек, осужден на 3 года на Среднем Урале
РЕЖ, 7 сентября, УралПолит.Ru. Суд в Реже приговорил к трем годам заключения мужчину, обвиняемого в мошенничестве через Сеть, от которого пострадали 40 человек.
РЕЖ, 7 сентября, УралПолит.Ru. Суд в Реже приговорил к трем годам заключения мужчину, обвиняемого в мошенничестве через Сеть, от которого пострадали 40 человек.
Суд установил, что с апреля по сентябрь 2016 года обвиняемый размещал на информационном сайте ложные сведения об аренде жилья в различных регионах России, в том числе в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области,
«В результате преступных действий 40 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 160 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.