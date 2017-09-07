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08:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Интернет-мошенник, обманувший 40 человек, осужден на 3 года на Среднем Урале

РЕЖ, 7 сентября, УралПолит.Ru. Суд в Реже приговорил к трем годам заключения мужчину, обвиняемого в мошенничестве через Сеть, от которого пострадали 40 человек.

Суд установил, что с апреля по сентябрь 2016 года обвиняемый размещал на информационном сайте ложные сведения об аренде жилья в различных регионах России, в том числе в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области, ХМАО-Югре, Подсудимый предлагал гражданам для бронирования жилья внести предоплату на его банковскую карту на сумму от 3 до 11 тыс. рублей.

«В результате преступных действий 40 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 160 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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