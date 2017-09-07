Интернет-мошенник, обманувший 40 человек, осужден на 3 года на Среднем Урале

Суд установил, что с апреля по сентябрь 2016 года обвиняемый размещал на информационном сайте ложные сведения об аренде жилья в различных регионах России, в том числе в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области, ХМАО-Югре, Подсудимый предлагал гражданам для бронирования жилья внести предоплату на его банковскую карту на сумму от 3 до 11 тыс. рублей.