Работник управляющей компании попал под машину в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В четверг утром на перекрестке улиц Ленина и Серышева водитель с 50-летним дорожным стажем сбил пешехода на «зебре». Претензий к автолюбителю у пострадавшего не было. Тем не менее с этим случаем будет разбираться отдел дознания, сообщает портал «Губерния».

Травмы во время этого происшествия получил плотник управляющей компании — он шел в один из дворов, чтобы демонтировать конструкцию на детской площадке. Пожилой водитель «Дайхатцу Мира» вместе с родственницей ехал на дачу. Когда он свернул с Запарина направо, на капот машины упал пешеход. Позже дачник объяснил, что на повороте его ослепило солнце.