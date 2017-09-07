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08:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Работник управляющей компании попал под машину в Хабаровске

Плотник шел на детскую площадку, чтобы убрать оттуда старую конструкцию.

Источник: Губерния онлайн

В четверг утром на перекрестке улиц Ленина и Серышева водитель с 50-летним дорожным стажем сбил пешехода на «зебре». Претензий к автолюбителю у пострадавшего не было. Тем не менее с этим случаем будет разбираться отдел дознания, сообщает портал «Губерния».

Травмы во время этого происшествия получил плотник управляющей компании — он шел в один из дворов, чтобы демонтировать конструкцию на детской площадке. Пожилой водитель «Дайхатцу Мира» вместе с родственницей ехал на дачу. Когда он свернул с Запарина направо, на капот машины упал пешеход. Позже дачник объяснил, что на повороте его ослепило солнце.

Скорая помощь приехала через несколько минут. После осмотра пешеход остался на месте специально для того, чтобы заявить автоинспекторам об отсутствии претензий. Коллеги убедили плотника взять отгул и съездить в травмпункт: после ДТП мужчина прихрамывал.

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