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09:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Двух пропавших 15-летних девушек нашли в Волгодонске

Несовершеннолетних обнаружили на одной из улиц города.

Двух пропавших 15-летних девушек нашли полицейские в Волгодонске.

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что 6 сентября две школьницы ушли из дома и не вернулись. Правоохранители распространили ориентировки с приметами девушек, опросили их соседей и знакомых. В результате проведенных мероприятий пропавших обнаружили на одной из улиц города.

Сообщается, что жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.

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