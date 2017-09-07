Двух пропавших 15-летних девушек нашли в Волгодонске

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что 6 сентября две школьницы ушли из дома и не вернулись. Правоохранители распространили ориентировки с приметами девушек, опросили их соседей и знакомых. В результате проведенных мероприятий пропавших обнаружили на одной из улиц города.