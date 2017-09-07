Один человек погиб на пожаре в Неклиновском районе

Один человек погиб на пожаре в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.

По информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в частном доме на улице Ленина поступила к пожарным 6 сентября в 6.22.

В тушении пожара, площадь которого составила 50 кв. метров, участвовали пять человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 6.35. На месте происшествия обнаружен один погибший.