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09:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб на пожаре в Неклиновском районе

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Один человек погиб на пожаре в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.

По информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в частном доме на улице Ленина поступила к пожарным 6 сентября в 6.22.

В тушении пожара, площадь которого составила 50 кв. метров, участвовали пять человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 6.35. На месте происшествия обнаружен один погибший.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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