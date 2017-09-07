На Южном Урале куратор «группы смерти» просится на свободу из-за болезни
Суд отказал.
Суд отказал.
Еткульский райсуд Челябинской области продлил на месяц арест куратору «группы смерти» Илье Сидорову. Он останется в СИЗО до 5 октября 2017 года включительно, сообщили «Уралинформбюро» в суде.
Обвиняемый просил выпустить его из следственного изолятора в связи с тяжелой болезнью, однако его доводы не нашли подтверждения.
26-летний москвич обвиняется в доведении до самоубийства 14-летней местной школьницы из Еткуля. В середине мая девочка пыталась покончить с собой
Молодого человека задержали в Москве и этапировали на Южный Урал. Он признал вину.