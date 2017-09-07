Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Допрос свидетелей по делу Улюкаева (онлайн-трансляция)
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Украине предложили вернуться в состав СССР - СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
09:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале куратор «группы смерти» просится на свободу из-за болезни

Суд отказал.

Еткульский райсуд Челябинской области продлил на месяц арест куратору «группы смерти» Илье Сидорову. Он останется в СИЗО до 5 октября 2017 года включительно, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Обвиняемый просил выпустить его из следственного изолятора в связи с тяжелой болезнью, однако его доводы не нашли подтверждения.

26-летний москвич обвиняется в доведении до самоубийства 14-летней местной школьницы из Еткуля. В середине мая девочка пыталась покончить с собой из-за участия в виртуальной игре «Синий кит», но врачам удалось ее спасти. По данным следствия, по игре ее вел именно Сидоров.

Молодого человека задержали в Москве и этапировали на Южный Урал. Он признал вину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россияне стали чаще проводить отпуск за рубежом
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь