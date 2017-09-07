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09:20 (мск), источник: Новости Перми

Житель Краснокамска оштрафован за экстремизм в соцсетях

Мужчина разместил запрещенный видеофайл на своей странице. За хранение экстремистских материалов он отправился под суд.

В Краснокамске суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, который был признан виновным в распространении экстремистских материалов.

По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, мужчина разместил на своей странице «Вконтакте» видео, которое решением Промышленного районного суда было признано экстремистским.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде штрафа. Запрещенная информация была удалена из соцсетей.

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