Житель Краснокамска оштрафован за экстремизм в соцсетях
Мужчина разместил запрещенный видеофайл на своей странице. За хранение экстремистских материалов он отправился под суд.
Мужчина разместил запрещенный видеофайл на своей странице. За хранение экстремистских материалов он отправился под суд.
В Краснокамске суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, который был признан виновным в распространении экстремистских материалов.
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Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде штрафа. Запрещенная информация была удалена из соцсетей.