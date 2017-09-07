Житель Краснокамска оштрафован за экстремизм в соцсетях

В Краснокамске суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, который был признан виновным в распространении экстремистских материалов.



По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, мужчина разместил на своей странице «Вконтакте» видео, которое решением Промышленного районного суда было признано экстремистским.



Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде штрафа. Запрещенная информация была удалена из соцсетей.