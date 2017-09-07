Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Родители херсонских школьников отказались от украинизации — СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Украине предложили вернуться в состав СССР - СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
09:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Житель Башкирии 4 месяца назад уехал в Москву на заработки и пропал без вести

Житель Учалов пропал без вести, уехав на подработки в Москву. Об этом рассказала ProUfu.ru Эльвира, жена пропавшего.

Источник: Proufu.ru

«Мой муж, Альберт Тупеев, уехал в Москву из Учалов на подработки вместе с другом, еще в середине мая. Они евроремонт делают. После этого он перестал выходить на связь. Такого с ним никогда не было, он ответственный человек, хороший муж. Мы четвертый месяц ждем его дома с детьми — мальчику 10 лет, девочке 13», — рассказала Эльвира.

«В начале июня братишке мужа написал какой-то москвич, сказал, что нашел документы на имя Альберта Тупеева, возле пруда. Брат не стал отвечать и удалил сообщение, и теперь нельзя узнать, что был за москвич и возле какого пруда он нашел документы. А еще на днях в Учалы вернулся его друг, с которым он уехал. Его полиция допрашивает сейчас, я еще пока не знаю, что он скажет», — делится взволнованная женщина.

Приводятся приметы пропавшего: Рост 175−180 см, темно-карие глаза, спортивного телосложения. На левом запястье татуировка виде скорпиона, на правом предплечье — в виде узора. Был одет в чёрные брюки, темно-синюю рубашку, чёрные кожаные туфли.

Всех, кто знает о местонахождении Альберта или владеет информацией, которая могла бы помочь поискам, просят сообщить по телефону 89674598090, либо в отделение полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Страшный сон Кареева: «Салават Юлаев» в концовке проиграл «Барысу»
Директора школы в Башкирии уволили за фотографии Муртазы Рахимова
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь