Житель Башкирии 4 месяца назад уехал в Москву на заработки и пропал без вести
Житель Учалов пропал без вести, уехав на подработки в Москву. Об этом рассказала ProUfu.ru Эльвира, жена пропавшего.
Житель Учалов пропал без вести, уехав на подработки в Москву. Об этом рассказала ProUfu.ru Эльвира, жена пропавшего.
«Мой муж, Альберт Тупеев, уехал в Москву из Учалов на подработки вместе с другом, еще в середине мая. Они евроремонт делают. После этого он перестал выходить на связь. Такого с ним никогда не было, он ответственный человек, хороший муж. Мы четвертый месяц ждем его дома с детьми — мальчику 10 лет, девочке 13», — рассказала Эльвира.
«В начале июня братишке мужа написал
Приводятся приметы пропавшего: Рост 175−180 см,
Всех, кто знает о местонахождении Альберта или владеет информацией, которая могла бы помочь поискам, просят сообщить по телефону 89674598090, либо в отделение полиции.