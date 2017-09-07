Житель Башкирии 4 месяца назад уехал в Москву на заработки и пропал без вести

Источник: Proufu.ru

«Мой муж, Альберт Тупеев, уехал в Москву из Учалов на подработки вместе с другом, еще в середине мая. Они евроремонт делают. После этого он перестал выходить на связь. Такого с ним никогда не было, он ответственный человек, хороший муж. Мы четвертый месяц ждем его дома с детьми — мальчику 10 лет, девочке 13», — рассказала Эльвира.

«В начале июня братишке мужа написал какой-то москвич, сказал, что нашел документы на имя Альберта Тупеева, возле пруда. Брат не стал отвечать и удалил сообщение, и теперь нельзя узнать, что был за москвич и возле какого пруда он нашел документы. А еще на днях в Учалы вернулся его друг, с которым он уехал. Его полиция допрашивает сейчас, я еще пока не знаю, что он скажет», — делится взволнованная женщина.

Приводятся приметы пропавшего: Рост 175−180 см, темно-карие глаза, спортивного телосложения. На левом запястье татуировка виде скорпиона, на правом предплечье — в виде узора. Был одет в чёрные брюки, темно-синюю рубашку, чёрные кожаные туфли.