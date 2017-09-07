Новосибирец привез 27 килограммов наркотиков в запасном колесе
НОВОСИБИРСК, 7 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске осудили мужчину, провозившего наркотики в запасном колесе автомобиля. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 7 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске осудили мужчину, провозившего наркотики в запасном колесе автомобиля. Об этом рассказали в
По данным ведомства, 27-летний Илья Ковтун признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. В суде установлено, что в декабре 2016 года неизвестный предложил обвиняемому сбывать наркотические средства в Новосибирске, и тот согласился.
В 100 километрах от Москвы Ковтун нашел наркотики, спрятанные в запасном колесе от автомобиля. Внутри находилось 27 килограмм психотропных веществ. Запаску он положил в автомобиль и отправил в Новосибирск, куда вскоре отправился сам.
В городе обвиняемый забрал автомобиль с тайником. Часть наркотиков он разложил в Первомайском районе, еще часть хранил дома и при себе. Вскоре он был задержан правоохранителями. Суд признал его виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей.