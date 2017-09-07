Новосибирец привез 27 килограммов наркотиков в запасном колесе

По данным ведомства, 27-летний Илья Ковтун признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. В суде установлено, что в декабре 2016 года неизвестный предложил обвиняемому сбывать наркотические средства в Новосибирске, и тот согласился.

В 100 километрах от Москвы Ковтун нашел наркотики, спрятанные в запасном колесе от автомобиля. Внутри находилось 27 килограмм психотропных веществ. Запаску он положил в автомобиль и отправил в Новосибирск, куда вскоре отправился сам.