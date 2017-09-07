В Омске отправят под суд семью наркобизнесменов

Как сообщили в омской полиции, мужчина организовал группу из числа своих родных и знакомых в 2015 году, чтобы изготавливать и распространять наркотики растительного происхождения. Для этого он через интернет заказал за границей семена конопли, а также климат-приборы, лампы и вытяжки для выращивания растений.

Подельники разводили коноплю в производственном помещении и на дачном участке под Омском. Муж с женой выращивали коноплю, знакомый делал закладки, а сестра организатора обналичивала деньги.

При обысках полицейские обнаружили и изъяли 712 кустов конопли, более 2 кг марихуаны, а также части культивированных растений весом свыше 2 кг.

«Обвинение фигурантам предъявлено по двум статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: “Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере” (ч.4 ст. 228.1 — 5 эпизодов) и “Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, организованной группой в особо крупном размере” (ч.2 ст. 231 — 1 эпизод)», — прокомментировали в пресс-службе полиции Омска.

В настоящее время организатор группы уже отбывает срок в колонии за другое преступление, еще двое мужчин находятся под стражей, а женщины — под подпиской о невыезде.

За культивирование конопли подельникам грозит до 8 лет тюрьмы, за сбыт — до 20 лет.