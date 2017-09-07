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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Следствие попросило арестовать «ивантеевского стрелка»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Басманный суд получил материалы на арест девятиклассника, устроившего стрельбу в подмосковной школе, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Учительница получила черепно-мозговую травму, трое учеников выпрыгнули из окон в классе.

Следствие возбудило дела по статьям "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Халатность".
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Как рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, ученики школы говорили директору о планах «стрелка», однако руководство учебного заведения не предприняло никаких мер. По ее словам, родители сами купили подростку пневматическое оружие. При этом семья была благополучной.

Соседи ребенка рассказали РИА Новости, что мальчик всегда был спокойным, «никогда не проявлял агрессию» и «ничего необычного» за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщали, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.

Дело ивантеевского стрелка: «хулиганство» стало «покушением на убийство»
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии
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Сергей Саморуков
"... некоторые ученики школы сообщали, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на...
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