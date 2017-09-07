Следствие попросило арестовать «ивантеевского стрелка»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Учительница получила черепно-мозговую травму, трое учеников выпрыгнули из окон в классе.

Следствие возбудило дела по статьям "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Халатность".

Читайте также Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о готовящемся нападении

Как рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, ученики школы говорили директору о планах «стрелка», однако руководство учебного заведения не предприняло никаких мер. По ее словам, родители сами купили подростку пневматическое оружие. При этом семья была благополучной.