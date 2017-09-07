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09:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

На рынке в Красноярске продавали осетров, занесенных в Красную книгу

Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы до 3 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

На рынке в Центральном районе Красноярска полицейские выявили факт незаконной продажи осетров, занесенных в Красную книгу.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю, 42-летняя продавщица незаконно продала три рыбы осетра, который относятся к виду сибирского осетра, занесенного в Красную Книгу.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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