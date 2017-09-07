На рынке в Красноярске продавали осетров, занесенных в Красную книгу
Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы до 3 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы до 3 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
На рынке в Центральном районе Красноярска полицейские выявили факт незаконной продажи осетров, занесенных в Красную книгу.
Как сообщают в
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами Российской Федерации».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.