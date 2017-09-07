С последствиями наводнения в Приморье еще не разобрались
Силами МЧС России продолжается оказание адресной помощи населению, пострадавшему от наводнения, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Силами МЧС России продолжается оказание адресной помощи населению, пострадавшему от наводнения, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Так, спасателями, прибывшими в Приморье для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из различных регионов Дальнего Востока и Сибири, с нарастающим итогом была оказана адресная помощь гражданам в 970 случаях, расчищено 3421 придомовая территория, откачана вода из 858 подвалов жилых домов, восстановлено свыше 19,2 км оград приусадебных участков, просушено 495 домов, очищено 196 колодцев и свыше 84,1 км сточных канав и ливнёвки, распилено свыше 1070 кубометров деревьев, вывезено 9500 куб. м. мусора.
Однако до сих пор в Надеждинском районе дорожные службы продолжают вести восстановительные работы на 5 повреждённых участках автомобильных дорог.
Авиацией МЧС России выполнено 64 полета, перевезены 876 человек, в пострадавшие районы доставлено свыше 95, 8 тонн груза.
На территории края развёрнута группировка сил и средств РСЧС с численностью свыше 3700 человек, более 280 единиц техники, 60 плавсредств.
Виктор Бруевич.