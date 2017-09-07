Более 10 человек совершили нападение на торговый центр в Екатеринбурге и похитили сотовые телефоны

Вооруженные палками молодые люди накануне ворвались в здание ТЦ «Кит», разбили витрины в бутиках «Связной» и «Билайн», избили охранников и похитили сотовые телефоны.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в ТЦ сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, они задержали одного из нападавших, затем, по «горячим следам», еще шестерых.

Задержанные были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.