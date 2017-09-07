Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Родители херсонских школьников отказались от украинизации — СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Украине предложили вернуться в состав СССР - СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
09:37 (мск), источник: Интерфакс

Более 10 человек совершили нападение на торговый центр в Екатеринбурге и похитили сотовые телефоны

Екатеринбург. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Предположительно 13 человек разбили витрины в торговом центре Екатеринбурга и избили охранников; семеро нападавших задержаны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области в четверг.

Вооруженные палками молодые люди накануне ворвались в здание ТЦ «Кит», разбили витрины в бутиках «Связной» и «Билайн», избили охранников и похитили сотовые телефоны.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в ТЦ сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, они задержали одного из нападавших, затем, по «горячим следам», еще шестерых.

Задержанные были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что пострадали двое охранников, у них легкие травмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь