Прокуратура проверит экс-ректора СГАСУ Михаила Базальникова по подозрению в коррупции

Источник: РИА "Новости"

Согласительная комиссия в СамГТУ была создана в связи с конфликтом внутри объединенного вуза, образованного путем присоединения СГАСУ к политеху. Как юрлицо СГАСУ перестал существовать с сентября прошлого года, став институтом (АСИ) в составе технического вуза. Спустя несколько месяцев по требованию федерального Минобрнауки РФ ректор СамГТУ Дмитрий Быков запустил процесс оптимизации кадрового состава, который сильнее всего мог ударить по сотрудникам АСИ. Для бывшего ректора СГАСУ Михаила Бальзанникова, который в новом вузе получил статус директора АСИ и проректора СамГТУ, это стало поводом начать кампанию за обратную трансформацию института в отдельный вуз. В ней его поддержал ученый совет АСИ, проголосовавший 5 июня за соответствующее обращение к Министерству образования и науки РФ. А 26 июня последовало обращение к Дмитрию Быкову с требованием отменить приказ о сокращении более 100 сотрудников строительного института. Параллельно администрация АСИ обратилась в суд, добиваясь признания неправомерными действий руководства объединенного вуза и лично Быкова, касающихся ликвидации института. решения суда по этому поводу еще нет.

Следствием этого и стало появление согласительной комиссии, которую возглавил вице-губернатор Самарской области — руководитель администрации губернатора Дмитрий Овчинников. Вчера стало известно о результатах работы комиссии. Среди ее выводов: «принципы работы АСИ… противоречат Программе развития опорного университета», «образовательная деятельность АСИ до момента объединения с СамГТУ уже не соответствовала лицензионным и аккредитационным требованиям» и др.



К этому добавились и выводы относительно ТЦ «Невский». Причем они могут иметь для Михаила Бальзанникова далеко идущие последствия. Это здание до сих пор является одним из корпусов архитектурно-строительного вуза, хотя уже почти 23 года здесь в действительности находится торговый центр. В ноябре прошлого года в СамГТУ работала комиссия Министерства образования и науки РФ, которая обнаружила ряд нарушений, связанных с арендными отношениями. Прежде всего, оказалось, что срок договора с арендатором (им на протяжении всего времени выступает ЗАО «Ювес») давно истек, и новый не заключался. В здании открыт супермаркет, где торговали спиртным (что категорически запрещено в помещениях учебных заведений). Сразу после проверки эта торговля была прекращена. Наконец, договор не согласовывался с Министерством образования и науки РФ. Главное же — эти выводы появились уже в ходе работы согласительной комиссии — помещения сдавались в аренду по демпинговым ценам. В своем заключении и. о. министра имущественных отношений Самарской области Сергей Усенко сообщил, что областной бюджет недополучил от аренды как минимум 14,5 млн рублей.

Последнее обстоятельство, как стало известно «СО», стало поводом для обращения в прокуратуру Самарской области, которая перенаправила материалы для проведения проверки в Октябрьскую районную прокуратуру. Информацию о том, что проверка соблюдения законности при использовании государственного имущества действительно проводится, «СО» подтвердили в прокуратуре Самарской области. В то же время уточнить, кто именно стал ее инициатором, не удалось. Получить комментарии в СамГТУ по этому поводу у «СО» вчера возможности не было. Михаил Бальзанников заявил, что вообще не в курсе обращения в прокуратуру.

«О прокурорской проверке мне ничего не известно. Что касается занижения стоимости арендной платы — это чистейший вымысел. Никакого занижения не было и быть не могло, потому что ежегодно проводилась оценка этой суммы независимой фирмой. Раньше проверки были. Мало того, ранее суд подтвердил правомерность этого договора. Когда именно было это заседание, я не помню», — пояснил изданию Бальзанников, завивший также, что категорически несогласен с большинством претензий, которые ему были предъявлены по итогам работы согласительной комиссии.