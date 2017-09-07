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09:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Две женщины пострадали при взрыве газового баллона в Новосибирске (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительной информации, взрыв произошел в двухэтажном многоквартирном доме, рассказали «Вестям» В МЧС.

Две женщины пострадали при взрыве газового баллона в Новосибирске, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

«Примерно в 13 часов в доме по адресу Сеченова 15 произошел взрыв газового баллона в многоквартирном двухэтажном доме. Горения не было. Пострадали две женщины. Есть разрушения оконных проемов, повреждены двери. Пока информации об обрушении строительных конструкций нет», — рассказал «Вестям» начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

По данным очевидцев, пожарные эвакуировали из дома 14 человек.

«Вести следят за развитием событий.

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