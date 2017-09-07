Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Украине предложили вернуться в состав СССР - СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
10:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

18-летняя девушка украла все деньги с банковской карты пермяка

Мужчина потерял карту и не успел её заблокировать.

18-летняя девушка украла все деньги с банковской карты жителя Перми. Мужчина потерял карту, но спохватился слишком поздно.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в середине августа в отдел полиции Мотовилихинского района Перми пришёл 36-летний мужчина. Он рассказал, что потерял банковскую карту. Он обратился в банк с просьбой заблокировать её, но оказалось, что он опоздал. Неизвестный снял с неё все деньги — 66,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастна 18-летняя жительница Перми. Стражи порядка задержали её и возбудили уголовное дело по факту кражи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Делать было нечего. ТОП-5 способов провести время на даче в плохую погоду
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь