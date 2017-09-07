18-летняя девушка украла все деньги с банковской карты пермяка
Мужчина потерял карту и не успел её заблокировать.
Мужчина потерял карту и не успел её заблокировать.
18-летняя девушка украла все деньги с банковской карты жителя Перми. Мужчина потерял карту, но спохватился слишком поздно.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в середине августа в отдел полиции Мотовилихинского района Перми пришёл 36-летний мужчина. Он рассказал, что потерял банковскую карту. Он обратился в банк с просьбой заблокировать её, но оказалось, что он опоздал. Неизвестный снял с неё все деньги — 66,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастна 18-летняя жительница Перми. Стражи порядка задержали её и возбудили уголовное дело по факту кражи.