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10:20 (мск), источник: Новости Воронежа

На рассвете в Воронеже 6 спасателей тушили пилораму

В 6:24 четверга, 7 сентября, в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Еремеева. На место ЧП выехали сразу два пожарных отделения.

Источник: Новости Воронежа

Оказалось, что возгорание произошло на пилораме. Пламя 6 спасателей смогли потушить уже в 6:43.

«В результате пожара в помещении пилорамы огонь повредил ворота на площади 3 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

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