На рассвете в Воронеже 6 спасателей тушили пилораму
В 6:24 четверга, 7 сентября, в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Еремеева. На место ЧП выехали сразу два пожарных отделения.
В 6:24 четверга, 7 сентября, в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Еремеева. На место ЧП выехали сразу два пожарных отделения.
Оказалось, что возгорание произошло на пилораме. Пламя 6 спасателей смогли потушить уже в 6:43.
«В результате пожара в помещении пилорамы огонь повредил ворота на площади 3 квадратных метров», — рассказали в
Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.