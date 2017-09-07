На рассвете в Воронеже 6 спасателей тушили пилораму

На рассвете в Воронеже 6 спасателей тушили пилораму

В 6:24 четверга, 7 сентября, в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Еремеева. На место ЧП выехали сразу два пожарных отделения.