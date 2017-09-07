СК возбудил дело после опрокидывания батута с детьми в Челябинске

Следователи возбудили дело по факту травмирования четырехлетнего мальчика во время игры на батуте в Челябинске — виновному лицу грозит до шести лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что инцидент произошел напротив арены «Трактор» по улице 250 лет Челябинску, 38. Несколько детей играли на батуте, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. В какой-то момент аттракцион опрокинулся, и малыши оказались под ним. Четырехлетний мальчик получил перелом ноги.

«В результате проведенной проверки возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК РФ — “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. У владельца имелся паспорт батута. Конструкция предусматривает крепления», — рассказал руководитель СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Юрий Кадиков.

Расследование продолжается. Лицу, ответственному за оказание опасных услуг детям, грозит до шести лет лишения свободы.