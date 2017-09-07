Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Украине предложили вернуться в состав СССР - СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
10:10 (мск), источник: dostup1.ru

СК возбудил дело после опрокидывания батута с детьми в Челябинске

Четырехлетний ребенок получил перелом ноги.

Следователи возбудили дело по факту травмирования четырехлетнего мальчика во время игры на батуте в Челябинске — виновному лицу грозит до шести лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что инцидент произошел напротив арены «Трактор» по улице 250 лет Челябинску, 38. Несколько детей играли на батуте, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. В какой-то момент аттракцион опрокинулся, и малыши оказались под ним. Четырехлетний мальчик получил перелом ноги.

«В результате проведенной проверки возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК РФ — “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. У владельца имелся паспорт батута. Конструкция предусматривает крепления», — рассказал руководитель СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Юрий Кадиков.

Расследование продолжается. Лицу, ответственному за оказание опасных услуг детям, грозит до шести лет лишения свободы.

Ольга Плеханова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мультимодальные перевозки между Челябинском и «Солнечной долиной» запустят 2 декабря
Дубровский поручил разработать стимулы для экологически ответственного бизнеса
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь