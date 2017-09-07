В Башкирии пропал школьник
Ученик 10-го класса профессионального лицея № 40 Ранис Шаймарданов пропал в Белебее вчера, 6 сентября.
Ученик 10-го класса профессионального лицея № 40 Ранис Шаймарданов пропал в Белебее вчера, 6 сентября.
Своему приятелю, с которым школьник живет в общежитии, он сообщил, что пошел к своему брату. С тех пор о нем ничего неизвестно.
По словам матери мальчика Татьяны, Ранис — парень серьезный и вредных привычек не имеет. Женщина утверждает, что пойти к брату он не мог, ведь в Белебее в настоящий момент его нет.
Приметы мальчика: серая ветровка, узкие джинсы, черные кеды.
Если вы знаете о местонахождении мальчика, сообщите по телефону 89656426728 (Татьяна, мама Раниса).