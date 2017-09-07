В Башкирии пропал школьник

Своему приятелю, с которым школьник живет в общежитии, он сообщил, что пошел к своему брату. С тех пор о нем ничего неизвестно.



По словам матери мальчика Татьяны, Ранис — парень серьезный и вредных привычек не имеет. Женщина утверждает, что пойти к брату он не мог, ведь в Белебее в настоящий момент его нет.

Приметы мальчика: серая ветровка, узкие джинсы, черные кеды.

Если вы знаете о местонахождении мальчика, сообщите по телефону 89656426728 (Татьяна, мама Раниса).