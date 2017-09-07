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10:28 (мск), источник: Югополис

На станции Мацеста мужчина упал в русло реки

Его эвакуировали спасатели с помощью альпинистского снаряжения.

Вечером 6 сентября спасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в район железнодорожной станции Мацеста для оказания помощи мужчине, упавшему с высоты нескольких метров в русло реки.

В результате падения мужчина получил травму спины.

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего — 43-летнего жителя города Екатеринбург, на берег и на носилках транспортировали к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

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