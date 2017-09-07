На станции Мацеста мужчина упал в русло реки
Его эвакуировали спасатели с помощью альпинистского снаряжения.
Его эвакуировали спасатели с помощью альпинистского снаряжения.
Вечером 6 сентября спасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в район железнодорожной станции Мацеста для оказания помощи мужчине, упавшему с высоты нескольких метров в русло реки.
В результате падения мужчина получил травму спины.
Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего — 43-летнего жителя города Екатеринбург, на берег и на носилках транспортировали к машине скорой помощи, сообщает