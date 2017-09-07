Рабочий госпитализирован после падения с лесов на Красной площади

По словам собеседника агентства, 21-летний молодой человек занимался монтажом декораций и свалился со строительных лесов. «Пострадавший упал с высоты 5 м и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвонка. Он доставлен в НИИ им. Н. Склифосовского», — сказал источник.