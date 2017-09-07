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14:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Рабочий госпитализирован после падения с лесов на Красной площади

Рабочий упал с лесов во время украшения Красной площади, мужчина находится в реанимации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, 21-летний молодой человек занимался монтажом декораций и свалился со строительных лесов. «Пострадавший упал с высоты 5 м и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвонка. Он доставлен в НИИ им. Н. Склифосовского», — сказал источник.

Молодой человек находится в реанимации, врачи оказывают ему необходимую помощь.

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