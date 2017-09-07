Рабочий госпитализирован после падения с лесов на Красной площади
Рабочий упал с лесов во время украшения Красной площади, мужчина находится в реанимации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Рабочий упал с лесов во время украшения Красной площади, мужчина находится в реанимации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 21-летний молодой человек занимался монтажом декораций и свалился со строительных лесов. «Пострадавший упал с высоты 5 м и получил закрытую
Молодой человек находится в реанимации, врачи оказывают ему необходимую помощь.