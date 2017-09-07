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11:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три человека доставлены в больницу после массовой аварии с двумя фурами на трассе М7 в Нижегородской области

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 6 сентября в 04:40 на 482 км трассы Москва-Уфа в Лысковском районе.

Согласно информации, 34-летний водитель грузовика Kenworth не справился с управлением и допустил занос полуприцепа Krone, который в свою очередь совершил столкновение с иномаркой Hyundai, которая двигалась по полосе встречного движения. Hyundai от удара совершил столкновение с грузовиком DAF.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры легкового автомобиля Hyundai: 32-летний мужчина, 20-летняя девушка и 47-летняя женщина с разными травмами были госпитализированы в больницу.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 14 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, ранено 17 человек.

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