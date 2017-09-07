Три человека доставлены в больницу после массовой аварии с двумя фурами на трассе М7 в Нижегородской области

Согласно информации, 34-летний водитель грузовика Kenworth не справился с управлением и допустил занос полуприцепа Krone, который в свою очередь совершил столкновение с иномаркой Hyundai, которая двигалась по полосе встречного движения. Hyundai от удара совершил столкновение с грузовиком DAF.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры легкового автомобиля Hyundai: 32-летний мужчина, 20-летняя девушка и 47-летняя женщина с разными травмами были госпитализированы в больницу.