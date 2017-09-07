Улюкаев ответил словами Вергилия и Сергея Михалкова на вопросы об уголовном деле
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU —
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU —
«Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина относительно уголовного дела.
«Я ограничен в высказываниях, он — нет», — посетовал Улюкаев.
Отвечая на вопрос журналистов, почему он так сильно похудел, бывший глава министерства процитировал Сергея Михалкова «у меня стальные нервы или вовсе нервов нет».
Во вторник 5 сентября прокурор Борис Непорожный огласил в Замоскворецком суде Москвы распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным. Разрешение на ведение прослушки было выдано Мособлсудом.
В распечатке аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорит о деньгах, а сумку с деньгами называет корзинкой, иногда корзинкой с колбасой.