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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Улюкаев ответил словами Вергилия и Сергея Михалкова на вопросы об уголовном деле

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Экс-министр экономики Алексей Улюкаев прокомментировал в четверг в Замоскворецком суде Москвы высказывания главы «Роснефти» Игоря Сечина цитатой из «Энеиды» Вергилия.

Источник: РИА "Новости"

«Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина относительно уголовного дела.

Экс-министр также отметил, что ограничен в комментариях высказываний Сечина.

«Я ограничен в высказываниях, он — нет», — посетовал Улюкаев.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему он так сильно похудел, бывший глава министерства процитировал Сергея Михалкова «у меня стальные нервы или вовсе нервов нет».

Во вторник 5 сентября прокурор Борис Непорожный огласил в Замоскворецком суде Москвы распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным. Разрешение на ведение прослушки было выдано Мособлсудом.

В распечатке аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорит о деньгах, а сумку с деньгами называет корзинкой, иногда корзинкой с колбасой.

Той ночью в ноябре. Детали разговора Улюкаева с Сечиным
Во время загрузки произошла ошибка.
5 сентября© Ньюстюб
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3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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То, что дело сфабриковано, видно невооружённым взглядом, что уже не раз доказывают показания Улюкаева, сделанные им в ходе судебного процесса.
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