Улюкаев ответил словами Вергилия и Сергея Михалкова на вопросы об уголовном деле

Источник: РИА "Новости"

«Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина относительно уголовного дела.

Экс-министр также отметил, что ограничен в комментариях высказываний Сечина.

«Я ограничен в высказываниях, он — нет», — посетовал Улюкаев.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он так сильно похудел, бывший глава министерства процитировал Сергея Михалкова «у меня стальные нервы или вовсе нервов нет».

Во вторник 5 сентября прокурор Борис Непорожный огласил в Замоскворецком суде Москвы распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным. Разрешение на ведение прослушки было выдано Мособлсудом.