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11:37 (мск), источник: Вести Иркутск

Кадастровые инженеры-мошенники в Иркутске получили реальные сроки

Кадры следственного эксперимента. Он проходит рядом с садоводствами «Труд ветерана» и «Дорожник», что на Байкальском тракте. Опрашивают подельников — сотрудника частной кадастровой фирмы и председателя садоводства. Так следователи выясняют схему незаконного захвата земли и её реализации.

Источник: Вести Иркутск

Вы знали, что они находятся вне границ садоводства «Труд ветерана» и находятся вообще в водоохранной зоне, оформлены незаконно, знали? И тем не менее их продавали?

— Да.
— Получили от этого?
— Получил денежный доход.

Благодаря близости Ангары и Байкала каждая пядь этой земли стоит баснословных денег. Следствие установило, с 2009-го по 2010 год сотрудники кадастровой фирмы незаконно поставили на учёт и продали 31 участок. Средняя стоимость каждого — два миллиона рублей. ИРКУТСК Руководил шайкой бывший высокопоставленный сотрудник Ростехинвентаризации Владимир Сейдуров. При увольнении на пенсию он похитил программу с кадастровыми данными по всему региону. И создал фирму, которая проворачивала незаконные дела.

— Имея на руках данную базу, он обладал всеми познаниями в области кадастрового учёта и знал, какие земельные участки на сегодняшний день являются неиспользованными. И какие земельные участки можно незаконно отчуждать. И в последующем реализовывать, — говорит заместитель западно-байкальского межрайонного прокурора Станислав Окульский.

По базе данных Сейдуров узнал, что большинство участков в двух старых садоводствах ещё не приватизированы. Мошенники воспользовались этим. Незаконно изменили границы так, что захватили пустующие земли. А потом новые участки ставили на кадастровый учёт и оформляли их в собственность на подставные лица. Остальные участки вынесли за границы садоводства. Таким образом по документам законопослушные дачники оказались захватчиками земли. А мошенники — полноправными хозяевами. Расследовать это дело было крайне сложно. Но всё-таки вину подозреваемых сотрудники прокуратуры и полиции доказали.

— Назначить Сейдурову Владимиру Георгиевичу наказание в виде 6 лет лишения свободы. С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Его подчиненный Ринат Мингудин приговорён к 5 годам лишения свободы. Всех взяли под стражу в зале суда. Ранее приговоры вынесли ещё одному работнику кадастровой фирмы и коррумпированному председателю садоводства. Год назад по дороге в суд скончался ещё один подозреваемый. Следствие считает, что этот приговор станет только одним из эпизодов в деле криминальной фирмы кадастровых инженеров. Они успели наследить по всему Иркутскому району.

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