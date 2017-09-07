Группу страховых мошенников задержали в Ростове
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Злоумышленники пытались сымитировать ДТП, чтобы получить страховые выплаты.
Как полагают полицейские, злоумышленники заранее разработали схему, чтобы незаконно получить страховку. Сначала они договаривались с владельцем застрахованного автомобиля
их задержали полицейские. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — покушение на мошенничество в сфере страхования.
Никита Королев,