Группу страховых мошенников задержали в Ростове

Злоумышленники пытались сымитировать ДТП, чтобы получить страховые выплаты.



Как полагают полицейские, злоумышленники заранее разработали схему, чтобы незаконно получить страховку. Сначала они договаривались с владельцем застрахованного автомобиля масс-сегмента, выплатив ему оговоренную сумму. На днище этого автомобиля они заранее нанесли повреждения. Затем ночью на одной из безлюдных улиц Ростова они имитировали ДТП, сфотографировали повреждения и обратились в страховую компанию за выплатами. Страховую компенсацию злоумышленники получить не успели —



их задержали полицейские. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — покушение на мошенничество в сфере страхования.



Никита Королев, Ъ-Юг.