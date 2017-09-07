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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Группу страховых мошенников задержали в Ростове

В Ростове-на-Дону полицейские задержали участников группы, которых подозревают в покушении на мошенничество в сфере страхования, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Злоумышленники пытались сымитировать ДТП, чтобы получить страховые выплаты.

Как полагают полицейские, злоумышленники заранее разработали схему, чтобы незаконно получить страховку. Сначала они договаривались с владельцем застрахованного автомобиля масс-сегмента, выплатив ему оговоренную сумму. На днище этого автомобиля они заранее нанесли повреждения. Затем ночью на одной из безлюдных улиц Ростова они имитировали ДТП, сфотографировали повреждения и обратились в страховую компанию за выплатами. Страховую компенсацию злоумышленники получить не успели —

их задержали полицейские. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ — покушение на мошенничество в сфере страхования.

Никита Королев, Ъ-Юг.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
DAVITH ARMANI
Ребят с ДНР и ЛНР можно понять,у них там хаос,работы нет,а кушать на что-то нужно.нашли кого наказывать
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