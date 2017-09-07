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11:30 (мск), источник: КрымPress

В поселке Аэрофлотском под Симферополем взорвался гараж

Накануне вечером (примерно, в 23:00) в районе симферопольского аэропорта был слышен мощный хлопок.

Оказалось, в поселке Аэрофлотском, на ул. Взлетной произошел взрыв в гараже частного дома. На место выезжали спасатели. Было установлено, что в результате хлопка на территории частного домовладения была повреждена стена одноэтажного строения — гаража и поврежден легковой автомобиль ВАЗ-2106… Вероятная причина хлопка — нарушение монтажа газового оборудования на автомобиле. Однако окончательную причину назовет только следственная группа МВД. Эксперты в настоящий момент проводят необходимые следственные мероприятия, — сообщили в ГУ МЧС по РК. Также, по информации спасателей, в результате хлопка были выбиты окна в соседнем доме. Пострадавших и погибших в результате хлопка нет.

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