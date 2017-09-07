В поселке Аэрофлотском под Симферополем взорвался гараж

Оказалось, в поселке Аэрофлотском, на ул. Взлетной произошел взрыв в гараже частного дома. На место выезжали спасатели. Было установлено, что в результате хлопка на территории частного домовладения была повреждена стена одноэтажного строения — гаража и поврежден легковой автомобиль ВАЗ-2106… Вероятная причина хлопка — нарушение монтажа газового оборудования на автомобиле. Однако окончательную причину назовет только следственная группа МВД. Эксперты в настоящий момент проводят необходимые следственные мероприятия, — сообщили в ГУ МЧС по РК. Также, по информации спасателей, в результате хлопка были выбиты окна в соседнем доме. Пострадавших и погибших в результате хлопка нет.