Ударившая ногой трехлетнего ребенка хозяйка пинчера задержана

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК Петербурга 7 сентября, накануне было оформлено процессуальное задержание женщины по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Она официально уведомлена о привлечении в качестве подозреваемой в преступлении, предусмотренном статьей 213 УК «Хулиганство».

Федорова помещена в изолятор. У следствия есть время до вечера 8 сентября, чтобы обратиться в Петроградский суд с ходатайством о мере пресечения. По данным «Фонтанки», для нее будут просить домашний арест.

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По версии следствия, днем 4 сентября во дворе пятого дома на Дивенской улице уроженка Старой Руссы Новгородской области Надежда Федорова, выгуливая на детской площадке карликового пинчера Ричарда, спровоцировала драку с матерью трехлетнего мальчика, распылила перцовый газ и нанесла ребенку ничем не мотивированный удар ногой в область грудной клетки. Федорова свое поведение объяснила аффектом.