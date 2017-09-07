Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Названа главная причина смерти во время секса
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Поклонская: я - о махинациях, а мне - о неудовлетворенности
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Акупунктура для собак и кошек
11:16 (мск), источник: Фонтанка

Ударившая ногой трехлетнего ребенка хозяйка пинчера задержана

Следственный комитет на двое суток задержал 30-летнюю владелицу карликового пинчера Надежду Федорову. Она подозревается в хулиганском избиении трехлетнего ребенка на детской площадке в Петроградском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК Петербурга 7 сентября, накануне было оформлено процессуальное задержание женщины по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Она официально уведомлена о привлечении в качестве подозреваемой в преступлении, предусмотренном статьей 213 УК «Хулиганство».

Федорова помещена в изолятор. У следствия есть время до вечера 8 сентября, чтобы обратиться в Петроградский суд с ходатайством о мере пресечения. По данным «Фонтанки», для нее будут просить домашний арест.

Читайте также
В Петербурге возбудили дело в отношении собачницы, ударившей ребёнка

По версии следствия, днем 4 сентября во дворе пятого дома на Дивенской улице уроженка Старой Руссы Новгородской области Надежда Федорова, выгуливая на детской площадке карликового пинчера Ричарда, спровоцировала драку с матерью трехлетнего мальчика, распылила перцовый газ и нанесла ребенку ничем не мотивированный удар ногой в область грудной клетки. Федорова свое поведение объяснила аффектом.

Причиной драки женщин стало то, что прыгавший на мальчика пинчер получил по морде воздушным шариком. Тревога матери, вступившей в острый конфликт с Федоровой, объясняется наличием у ребенка неизлечимого заболевания крови и практически полного отсутствия иммунитета. Он перенес две операции по пересадке костного мозга, контакт ребенка с животными крайне нежелателен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «У меня тоже диагноз!»
Улюкаев и Сечин странно встретились. И странно разошлись
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Фото дня: взлетевшая из-под КАМАЗа крышка люка пробила «Жигули» Удивительным образом водитель легковушки не пострадал
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь