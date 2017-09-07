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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

На вокзалах Петербурга искали взрывное устройство

Телефонный террорист звонил из таксофона на Лиговском проспекте.

Очередной «шутник» решил проверить петербургские спецслужбы в действии и заявил, что на одном из городских вокзалов заложена бомба. Тревожный телефонный звонок раздался вечером 6 сентября. Где именно, на железнодорожном или автобусном вокзале возможное взрывное устройство, аноним не сказал.

Правоохранители быстро определили, откуда был совершен звонок. А звонил неизвестный с таксофона на Лиговском проспекте. Когда полицейские прибыли к месту, преступника там уже не было.

Пока одни искали телефонного террориста, другие проверяли все городские вокзалы — железнодорожные и автовокзал на Обводном канале.

К счастью, ничего опасного не нашли. Вокзалы продолжали работать в штатном режиме.

В отношении звонившего возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Преступника ищут.

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