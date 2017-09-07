Взрыв газового баллона обрушил кровлю в жилом доме

Информация о взрыве поступила 7 сентября в 13.16. ЧП произошло в кирпичной двухэтажке, расположенной по адресу улица Селезнева, 15. На место немедленно были отправлены пожарные и спасательные подразделения, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Горения в доме не было. Согласно оперативным данным, частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир. «АСТ-54» добавляет, что от ударной волны в доме выбило стекла и обрушило кровлю.

Пожарные эвакуировали 14 человек, среди них трое детей. Сотрудники МЧС и городские спасатели провели разведку на наличие людей во всем жилом доме, который оцепили совместно с полицией. Погибших нет, но не обошлось без раненых. По предварительным данным, пострадали двое жильцов. Одна женщина получила перелом грудной клетки и госпитализирована в тяжелом состоянии, второй пострадавший от госпитализации отказался.

Сейчас на месте работают пожарные и спасатели, скорая помощь, служба газа и полиция. Кроме того, с жителями работают психологи МЧС. На ликвидацию последствий ЧП задействовано 48 человек и 14 единиц техники.